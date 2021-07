Rinforzi estivi a Viareggio e in Versilia, il Sap: “Equivoco di numeri”

Rinforzi estivi, il sindacato Sap perla di equivoco dei numeri.

Mercoledì 23 giugno 2021, alla Gamc di Viareggio si è tenuta la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Lucca.

“Il prefetto – spiega il sindacato – al termine del comitato, ha fatto una dichiarazione pubblica, dichiarando l’arrivo di 45 unità di rinforzo per il periodo che va dal 19 luglio al mese di settembre.E’ qui che nasce l’equivoco dei numeri: il prefetto, in realtà, nella sua dichiarazione ha affermato complessivamente 45 unità, quindi, 45 sono la somma totale di poliziotti, carabinieri e finanzieri che si alterneranno in Versilia dal 19 di luglio a fine agosto. Diverso è l’impiego contemporaneo sul territorio di 45 unità, da subito fino al termine dell’estate”.

“Purtroppo – conclude il Sap – la cronaca di questi giorni narra di episodi gravi segnalati dagli organi di informazione che evidenziano come l’attuale copertura territoriale non sia sufficiente a garantire il quieto vivere dei residenti e dei villeggianti. A questo vogliamo aggiungere che ministero chiede l’invio in aggregazione nella Regione Calabria di personale della Questura di Lucca? Piove sul bagnato”