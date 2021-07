Incendio lungo la variante Aurelia: strada chiusa e baracche distrutte

Il caldo, il vento e la disattenzione: torna alto il rischio degli incendi come dimostrano due estesi roghi che sono scoppiati in mattinata in provincia di Lucca.

Il primo e ben più esteso si è verificato a Viareggio, nella zona di Bicchio che costeggia la variante Aurelia. Un incendio di sterpaglie, sulle cui cause si sta indagando, ha distrutto alcune baracche di legno e provocato l’esplosione di alcune bombole di gas che le alimentavano.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per ore prima di domare l’incendio: è stato necessario procedere anche con la chiusura della corsia sud della variante che era invasa dal fumo.

Un altro incendio è scoppiato nella boscaglia a Pieve di Compito.