Movida sulla marina di Torre del Lago, arriva un altro esposto: “Si impediscano attività illecite”

Movida sulla marina di Torre del Lago: arriva un altro esposto, inviato a sindaco, polizia, carabinieri, vigili urbani, questore e prefetto.

“Nei giorni scorsi, gli organizzatori delle serate sulla marina hanno diffuso un messaggio promozionale, indicando i prossimi appuntamenti – si spiega nell’atto – con musica, mare, spiaggia, pineta, dove si balla fino alleprime luci del mattino. I deejay coinvolti sono di primo piano del panorama musicale Lgbt ed underground italiano, alcuni dei quali storici con cachet elevati”

Le richieste inviate alle autorità competente, contenute nell’esposto sono “se in questo locale si svolgano intrattenimenti danzanti o comunque diffusione di musica a livelli tali da indurre gli astanti, che siano nel resede del locale o nella prospiciente via pubblica, a danzare, creando affollati e pericolosi assembramenti; se tali eventuali attività non si configurino come completamente in spregio alle normative di pubblico spettacolo, di igiene e di particolare tutela ambientale del territorio in questione, ma ancor più in spregio a quelle per il contenimento della

pandemia da Covid-19, che rimangono particolarmente rigide per i locali notturni ad alta affluenza come ad esempio le discoteche o i locali in qualche modo assimilabili; Se tali eventuali attività non si configurino come di concorrenza abusiva con i locali di pubblico spettacolo regolarmente autorizzati che, come è risaputo, al momento sono

ancora fermi per le misure di contenimento della pandemia da Covid 19 e riapriranno solo con numeri contingentati e con la presentazione all’ingresso de Green Pass”.

“La pubblica autorità – conclude l’esponente – voglia impedire il verificarsi di queste attività illecite”