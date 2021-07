Scivola per 30 metri sul monte Contrario, ferito escursionista

E’ scivolato per circa 30 metri sulla neve ancora presente sul cono di valanga del versante nord del Monte Contrario, nel comune di Minucciano ma per fortuna non è rimasto ferito in modo grave. E’ accaduto oggi pomeriggio (2 luglio): l’escursionista è stato soccorso dalla stazione di Lucca del Soccorso Alpino toscano che ha effettuato il recupero Rotolato sulla neve e sui sassi, ha arrestato la sua caduta su un faggio riportando traumi al torace, contusioni e abrasioni. Autonomamente ha camminato per 50 minuti fino al rifugio Cava 27.

La squadra lo ha raggiunto con il fuoristrada e trasportato fino all’ambulanza attraverso la strada di cava. Il medico dell’ambulanza della misericordia di Piazza al Serchio ha proceduto subito con un’ ecoaddome. L’uomo, 28 anni della provincia di Pesaro Urbino, è stato trasportato all’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana con il codice giallo.