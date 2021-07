Sorpreso a Forte dei Marmi a vendere una borsa contraffatta e denunciato

Sorpreso a Forte dei Marmi a vendere borse di marchi di lusso false, denunciato dai carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri (1 luglio), i carabinieri della Stazione di Forte dei Marmi hanno effettuato un servizio di controllo del territorio anche finalizzato al contrasto della vendita di prodotti contraffatti.

I militari dell’Arma hanno vigilato le zone della cittadina più sensibili al fenomeno con controlli sia in uniforme che in abiti civili.

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno sorpreso un 54enne del Senegal, con regolare permesso di soggiorno, mentre esponeva per la vendita una borsa riportante un noto marchio di lusso, palesemente contraffatta.

L’uomo è stato portato in caserma per le operazioni di identificazione ed è stato poi denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e di commercio di prodotti con segni falsi.

La borsa è stata sequestrata.