Strage di Viareggio, il Mondo che Vorrei: “Grazie per esserci vicini”

Un semplice messaggio per ringraziare chiunque li abbia sostenuti, incontrati, abbia partecipato. E’ quello della onlus Il Mondo che Vorrei, che raccoglie i familiari delle vittime delle strage di Viareggio.

“Siamo tornati insieme a camminare per le strade della nostra città, e nonostante il vostro sostegno non sia mai mancato in questi due anni difficili, l’incontro dell’altra sera ha assunto, ancora più valore e testimonianza di vicinanza, ed è stato un abbraccio che si è fatto sentire in tutta la sua intensità – spiegano – Vi ringraziamo, perché camminare insieme nutre di valori, quei valori che sono scritti nel nostro statuto e che ci hanno sempre guidato: Verità, Giustizia e Sicurezza. Valori per noi fondamentali e la vostra presenza ha sottolineano maggiormente quanto di buono e di vero c’è nella gente di questa comunità, quanto di quello spirito viareggino non si è mai spento. Stando con noi, in quei luoghi, si è percepito ancor di più come dal ricordo di quella drammatica notte e delle 32 vittime, arrivi un segnale forte di vita, di speranza e di determinazione. Questo è ciò che abbiamo sempre cercato di raccontare e ciò che ritroviamo nel camminare insieme a tutti voi”.

“Vorremmo ringraziare uno ad uno, ma il nostro grazie è poca cosa di fronte alla vostra solidarietà. Solidarietà che ha fatto emergere il bello e il meglio di ognuno, e che si è respirata ed espressa in tante modalità: attraverso un messaggio, una telefonata, appendendo uno striscione alla finestra, indossando una maglietta dell’associazione, o semplicemente, mettendosi a disposizione con la vostra professionalità, il vostro ingegno o la vostra arte – concludono -. Continuate a sostenerci nelle iniziative e nelle battaglie che porteremo avanti, perché ancora siamo lontani dalla verità e dalla giustizia per Viareggio, ma soprattutto lontani dall’essere sicuri che ciò che è successo il 29 giugno 2009 non capiti mai più”.