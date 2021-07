Auto, moto, camper, caravan. E soprattutto tanta musica sparata dalle casse e dagli altoparlanti e alcol a fiumi. Tutti gli ingredienti ‘classici’ di un rave. Che in poche ore ha riempito di persone la zona di Tavolaia a Santa Maria a Monte. Uno sciame di persone, oltre 1500, che si è letteralmente impadronita della zona.

Una organizzazione rapida e perfetta, con tanto di gru che hanno trasportato nell’area, privata, gli elementi per la costruzione del palco.

Erano in tanti giovani e giovanissimi, italiani e stranieri, senza alcun rispetto delle regole anti assembramento, ad essersi riversati nelle campagne di Tavolaia, per partecipare al rave party abusivo e non autorizzato. Immediato il tam tam partito dalle segnalazioni dei residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare musica ad alto volume ed un gran numero di persone ed auto che si dirigevano verso la zona. La situazione è presto diventata caotica, con tutte le strade intasate nella zona e traffico bloccato fino a Staffoli.



Della situazione si è interessata la sindaca di Santa Maria a Monte, Ilaria Parrella. “Evidenti i problemi causati dall’imprevedibile situazione – dice – Sul posto i carabinieri in coordinamento con la questura stanno controllando quanto sta accadendo. La zona di Tavolaia conosciuta per la sua tranquillità è stata scossa dall’arrivo di mezzi e persone che hanno creato grossi disagi agli abitanti. Come Comune abbiamo dato la nostra piena collaborazione alle forze dell’ordine“.

“Vorrei chiedere – conclude Parrella – ai nostri cittadini di non avvicinarsi all’area del rave, non serve creare altro disagio per la curiosità di un evento che va solo condannato e contrastato”.

Per l’intervento, che si è subito dimostrato difficoltoso per il gran numero di persone presenti, i carabinieri hanno chiuso la viabilità alle 4 strade di Bientina, in direzione Tavolaia.

Le forze dell’ordine non sono, ovviamente, intenzionate ad operare uno sgombero ma ad attendere che la manifestazione si esaurisca naturalmente per evitare problemi di ordine pubblico. Nel frattempo, con la chiusura delle vie di accesso e di deflusso dall’area, si tenterà di identificare quante più persone possibili per gli eventuali successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Fonti interne all’organizzazione dell’evento, comunque, fanno sapere che la manifestazione andrà avanti fino a domani, quando tutto sarà smontato e i partecipanti si allontaneranno.