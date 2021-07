Banda di ladri irrompe nell’oleificio Rocchi e visita gli uffici: malviventi messi in fuga

Una banda di ladri ha preso nuovamente di mira lo stabilimento dell’oleificio Rocchi in via delle Piagge a Sant’Alessio, in passato già obiettivo dei malviventi.

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, una gang di malviventi professionisti dello scasso è riuscita ad entrare negli uffici della nota azienda produttrice di olio, dopo aver oscurato con lo spray alcune delle telecamere di videosorveglianza poste sul perimetro dello stabilimento e nell’area degli uffici.

I malviventi sono entrati in azione dopo la mezzanotte: prima hanno messo ko parte del sistema di allarme, poi sono riusciti ad introdursi all’interno passando da un infisso. Una volta all’interno, hanno iniziato a mettere a soqquadro gli uffici ma a quel punto è scattato l’allarme collegato con l’istituto di vigilanza privato e la polizia.

In pochi minuti sono arrivate sul posto le guardie giurate: i malviventi a quel punto, vistisi scoperti, se la sono data a gambe, lasciando però dietro di sé una scia di danni. Sul colpo indaga la polizia che nella notte ha avviato le indagini del caso e la ricerca della banda di ladri fuggiti dall’azienda.