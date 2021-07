Denunciato 32enne per possesso di oggetti per lo scasso

Nella giornata di ieri (4 luglio) agenti della squadra volanti del commissariato di Viareggio, hanno denunciato in stato di libertà F.F., un 32enne di Pescia, residente in provincia di Pistoia, pluripregiudicato, per ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso o grimaldelli.

Nello specifico una negoziante di via Fratti a Viareggio, vittima nei giorni scorsi di un furto, ha segnalato la presenza nella zona del mercato, di un uomo con indosso alcuni indumenti oggetto del precedente furto.

La volante, intervenuta prontamente, ha individuato l’uomo mentre tentava la fuga prima di essere bloccato. Sottoposto a controllo, gli agenti rinvenivano nello zaino dell’uomo numerosi capi d’abbigliamento provento di furto nonché attrezzi per lo scasso. Inoltre il mezzo sul quale viaggiava il predetto, dopo gli accertamenti effettuati, è risultato provento di furto commesso a Pistoia.