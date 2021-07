Incendio alle Cerbaie, in azione due elicotteri

Un incendio boschivo è divampato intorno alle 15 di oggi (5 luglio) nei boschi delle Cerbaie al confine fra le province di Firenze, Pisa, Lucca.

Sul posto sono arrivate 10 squadre del volontariato dalle tre province e tre direttori operazioni del sistema regionale antincendio. Immediato l’invio di due elicotteri per cercare di contenere la propagazione delle fiamme in una zona con presenza di pini e macchia mediterranea con abitazioni che potrebbero essere interessate dal fronte. In arrivo anche autobotti del volontariato e dei vigili del fuoco necessarie per i rifornimenti e il presidio di abitazioni e manufatti.

L’incendio, attorno alle 18, è stato domato e in fase di bonifica. Delle operazioni si occupano le squadre Aib sotto il coordinamento del direttore delle operazioni antincendi Boschi Calci.