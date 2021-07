Inseguono il ladro e lo fanno arrestare: nascondeva la refurtiva in una stanza d’albergo

E’ stato bloccato dalla polizia subito dopo un furto in una abitazione di via Duca della Vittoria a Marina di Pietrasanta nella serata di ieri (4 luglio), intorno alle 21,30.

L’uomo che si stava dando alla fuga, è stato raggiunto in tempo reale e fermato dagli agenti della polizia in via della Maddalena anche grazie alle precise indicazioni fornite dal centralinista del commissariato, in costante contatto telefonico con la coppia di coniugi che aveva segnalato l’accaduto e che stava inseguendo il malfattore.

L’uomo identificato in D.A.P., un cittadino originario di Viareggio ma residente a Roma, nel frattempo si è dichiarato cardiopatico e, fisicamente provato dall’estenuante inseguimento, ha accusato uno stato di affaticamento e malessere, per cui gli agenti del commissariato, senza anteporre alcun indugio, hanno chiamato immediatamente il 118 che prontamente interveniva sul luogo.

L’uomo è stato quindi condotto all’ospedale Versilia per la verifica dello stato di salute e per le eventuali cure specifiche, che non si sono rese tuttavia necessarie e nel corso della notte è stato dimesso.

Il proprietario dell’abitazione interessata dal furto ha formalizzato la denuncia sottolineando gli evidenti danni dovuti al tentativo di effrazione e la mancanza di un oggetto, nello specifico di un diffusore musicale Bluetooth, rinvenuto però nel tragitto di fuga, gettato dal malvivente che aveva preferito liberarsene resosi conto, molto probabilmente, dell’impossibilità di sfuggire alla cattura.

Sempre nel corso dell’inseguimento i signori, aiutati da un vicino di casa, hanno rinvenuto anche un mazzo di chiavi di un albergo che sono state però restituite da quest’ultimo al titolare dell’albergo non pensando potessero appartenere al fuggitivo.

Gli altri agenti nel frattempo intervenuti in rinforzo alla volante, intuendo che il malvivente potesse aver preso alloggio proprio in quell’albergo, si sono recati subito lì, sempre in Marina di Pietrasanta, dove la titolare ha provveduto a fornire le generalità dell’occupante la camera corrispondente alle chiavi ritrovate e ad eseguire un attento controllo della stanza, nella quale sono state rinvenute alcune carte di credito, diversi I-pad ed una somma di denaro in contante, rivelatisi tutti proventi di furti a scapito di turisti presenti in zona, avvenuti nelle giornate del 3 e 4 luglio, regolarmente denunciati dalle vittime.

A carico dell’uomo in questione, dai controlli effettuati, sono emersi numerosi precedenti analoghi per furto, furto aggravato in abitazione e ricettazione, veniva quindi tratto in arresto e ne veniva informata l’autorità giudiziaria che ne ha disposto il processo per direttissima.

Nel frattempo sono stati restituiti ad alcuni dei legittimi proprietari quanto loro sottratto, come nel caso di un turista tedesco prossimo alla partenza per il rientro dalle vacanze che si è visto restituire, con gran sollievo e riconoscenza verso la polizia, il proprio I-pad.