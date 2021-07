Scuola, a settembre si torna in classe con la mascherina

“Le misure da applicare per l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 dovrebbero essere le stesse previste all’inizio del precedente anno scolastico”.

Ad affermarlo sono stati gli esperti del Cts in una riunione con il ministero dell’istruzione.

Quindi, a quanto pare, mascherina anti covid in classe, obbligatoria per tutti, e rispetto del distanziamento.

“L’utilizzo del green pass in ambito scolastico – ha affermato il Cts – non è plausibile, sia per questioni di privacy ma anche perché non esiste l’obbligo vaccinale”.