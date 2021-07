Con un piccone tenta di rubare di notte in pasticceria

Un ladro armato di piccone ha tentato di sfondare la vetrina della pasticceria ma poi è stato messo in fuga dall’arrivo del proprietario. E’ accaduto nella notte alla pasticceria Dolci Ricordi di via Squaglia, dove il malvivente, vistosi scoperto, se l’è data a gambe.

Sul tentativo di furto indaga la polizia che in mattinata, avvisata dell’accaduto, si è recata all’attività, che oggi è chiusa per turno, per effettuare un sopralluogo in cerca di indizi utili per rintracciare il ladro solitario che qualche ora prima aveva cercato di entrare all’interno per rubare i soldi del fondo cassa.

Secondo quanto appreso, il ladro era armato di mazza o piccone, con il quale ha tentato di sfondare il vetro della vetrina di ingresso ma ha fatto scattare l’allarme. Il proprietario, si è diretto alla sua attività e ha fatto fuggire il malvivente che si è dovuto allontanare a mani vuote.