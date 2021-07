Medico lucchese perde al Casinò poi prova a non pagare: condannato

Perde 16mila euro al casinò ma poi prova ad evitare di pagare la somma opponendosi in Tribunale al decreto ingiuntivo ma il giudice gli dà torto e lo condanna. Un medico lucchese un paio di anni fa è andato al casinò di Saint Vincent, in Valle d’Aosta, e si è fatto consegnare fiches da gioco in cambio di due assegni per un totale di circa 16mila euro ma al ritorno in città, dopo aver perso tutto, ha chiuso il conto prima che la società che gestisce il casinò potesse incassare i titoli.

A quel punto inevitabile il decreto ingiuntivo nei confronti del professionista che però si è opposto in Tribunale invocando il noto articolo 1933 del codice civile il quale prevede che: “Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti”. In pratica il professionista ha provato a evitare il pagamento facendolo passare per un debito di gioco ma lo stesso articolo di legge prevede che colui che perde tuttavia non può riottenere quanto spontaneamente pagato, a meno che sia stata perpetrata frode nei suoi confronti o si trovi in uno stato di incapacità, poiché per quest’ultima eventualità la ripetizione dell’indebito è sempre ammessa e gli assegni erano stati già consegnati al casinò. In questo solco il giudice del Tribunale di Lucca, alcuni giorni fa, ha emesso sentenza a sfavore del medico rigettando l’opposizione la decreto ingiuntivo che ora proseguirà nel suo iter per il recupero della cifra dovuta al Casinò e condannandolo anche a 5mila euro di spese di lite.

Scrive infatti nelle motivazioni della sentenza il giudice: “Nel caso di specie l’obbligazione contratta dall’attore non rientra affatto nello schema del combinato disposto di cui agli articoli 1933 c.c. e 2034 c.c., bensì è regolata dalle norme in tema di obbligazione civile ai sensi degli articoli 1173 c.c. e seguenti. Infatti, viene in rilievo in primo luogo un negozio traslativo a monte stipulato tra le parti: l’attore ha acquistato delle fiches da gioco verso il pagamento di un corrispettivo pari a 16.000 euro ed era libero di spenderle o meno. Tale accordo soggiace al principio di autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. ed è diverso rispetto al successivo contratto di gioco che è peraltro solo eventuale; anche a voler ritenere che l’obbligazione in esame rappresenti un debito di gioco, essa comunque è assoggettata al regime dell’obbligazione civile, in quanto costituisce un debito di gioco autorizzato ex articolo 1935 c.c. rientrante nello schema dell’esercizio di attività di impresa”. La somma dovrà essere pagata.