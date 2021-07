Scontro tra motociclette, un ferito grave

Due motociclisti feriti dopo un incidente a San Cassiano a Vico, uno dei quali è stato trasportato al San Luca in codice rosso.

E’ il bilancio di uno scontro avvenuto attorno alle 18,30 di oggi (6 luglio) in via Chiasso Bernardesco, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Stando a quanto appreso dal 118, nell’incidente sono rimasti coinvolti due motociclisti che dopo l’urto sono piombati a terra. A preoccupare di più le condizioni di uno dei due, tanto che sulle prime era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso ma poi il suo intervento non è stato necessario.

Il motociclista infatti era cosciente ed è stato trasferito per accertamenti al San Luca con il codice rosso, mentre non destano preoccupazione le condizioni dell’altro ferito coinvolto.