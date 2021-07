Incidente sul lavoro intorno alle 14 di oggi (7 luglio) in un capannone in ristrutturazione in via del Palazzaccio ad Altopascio. Per cause al vaglio degli addetti dell’Asl per la sicurezza sul lavoro un operaio di 21 anni, di origine marocchina, è caduto da una scala procurandosi un violento trauma toracico e addominale.

I colleghi di lavoro hanno immediatamente allertato i soccorsi e oltre all’ambulanza della Misericordia di Montecarlo, con il medico a bordo, è stato fatto arrivare sul posto anche l’elisoccorso Pegaso che è atterrato a poche centinaia di metri, in via di Sibolla nelle vicinanze del distributore del metano.

Le operazioni di trasbordo dall’ambulanza all’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale pisano di Cisanello sono state agevolate dall’intervento della polizia municipale di Altopascio, guidata dal comandante Italo Pellegrini.

L’operaio è rimasto sempre cosciente e il codice rosso assegnato all’intervento è legato in particolare alla dinamica dell’episodio. Inizialmente, infatti, si era pensato che fosse caduto da un’altezza superiore a quella effettiva, che è stata di 2,5 metri.