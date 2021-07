Esce di casa in bici e accusa un malore in strada: muore un 71enne

Esce da casa in bicicletta ma poco dopo accusa un malore e muore. È successo questa mattina (7 luglio) poco prima delle 10 in via per Corte Nocco a San Macario.

L’uomo, un 71enne, è stato soccorso, dopo il malore, dai sanitari intervenuti sul posto con auto medica di Lucca, ambulanza della Misericordia di Lucca e con la presenza della polizia. Ma non è stato possibile far altro che constatare il decesso dell’uomo.