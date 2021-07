Europei, gli Azzurri in finale: e Lucca esplode nella sua “notte magica”

L’Italia soffre, fino in fondo. Dopo i 90 minuti sull’1-1 ci sono i supplementari, e ancora non basta. Sono i rigori a decidere che sì, ci saranno gli Azzurri di Roberto Mancini domenica (11 luglio) alle 21 a giocarsi, ancora a Wembley, la finale di questi Europei di calcio.

Di casa in casa, di locale in locale, esplode – anche a Lucca – la voglia di festeggiare. E così, chiusa definitivamente la partita contro la Spagna grazie al magistrale rigore di Jorginho, la città si è riversata sulla circonvallazione. Perché ci sono tradizioni che non possono venire meno, anche quando tutto cambia: e se l’Italia vince, i lucchesi fanno sentire i loro clacson, tra bandiere tricolore, nel gioioso carosello intorno alle Mura.

Poco importa se le auto procedono a passo d’uomo. Conta solo tenere i finestrini abbassati, salutare tutti e liberare la gioia per essere lì, a un passo dalla vetta, nonostante tutto. C’è la squadra, c’è la voglia di fare bene e di crederci, e tanto basta per rispolverare all’unisono la colonna sonora che da trent’anni corona l’entusiasmo per queste “notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un’estate italiana”.