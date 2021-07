Malore in mare, muore un anziano di 82 anni

Malore in mare fatale a un uomo di 82 anni. La tragedia si è verificata poco prima delle 18 di oggi (7 luglio) nel tratto di mare antistante al bagno Conchiglia Beach di Tonfano.

Alcuni bagnanti hanno avvisato gli assistenti bagnanti per l’intervento su un uomo che appariva privo di sensi in acqua. Al di là dei primi soccorsi sul posto sono arrivati l’auto medica nord e l’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi ma per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Della questione si è occupata anche la capitaneria di porto, competente per le situazioni di malore e decesso nelle acque.