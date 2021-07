Sinistra con verso le elezioni: “La coalizione deve decidere presto alleanze, programmi e percorso”

Sinistra con ribadisce l’urgenza per le forze progressiste lucchesi, per il centrosinistra, di compiere ora scelte fondamentali per le prossime elezioni comunali.

“Fare presto – dicono dall’associazione che è in maggioranza a Lucca – è dovuto in primo luogo ai cittadini che hanno diritto di avere a disposizione il tempo necessario e modalità aperte e definite per discutere e valutare programmi e candidature. In secondo luogo perché occorre mettere in campo presto un centrosinistra unito e consapevole della posta in gioco, capace di promuovere la partecipazione delle tante energie positive della città che vogliono proseguire, qualificando e innovando, l’esperienza di governo di questi anni. E impedire ogni ritorno al passato con una destra sempre più chiusa, alleata a livello europeo con forze contrarie alle libertà fondamentali e dove pesano componenti xenofobe e omofobe ben lontane dallo spirito solidale della città”.

“Sinistra con – prosegue la nota – ribadisce che occorre lavorare adesso alla costruzione di una coalizione di centro sinistra larga e plurale, oltre l’esperienza pur importante della maggioranza che sostiene l’amministrazione Tambellini e capace anche di aprire un confronto concreto con i 5 Stelle, naturalmente a partire da una convinta unità attorno ad alcuni fondamentali valori, metodi e contenuti di governo. Le primarie sono evidentemente una possibilità per selezionare la candidatura a sindaco e diventano una necessità se non c’è una candidatura che convince la stragrande maggioranza delle forze della coalizione di centro sinistra. Deve però essere chiaro che sostenere che le primarie devono svolgersi a novembre non significa niente se non vengono compiute adesso alcune scelte precise. La prima è decidere se si vogliono fare primarie del Pd oppure primarie di coalizione. Sinistra con pensa che devono essere primarie di coalizione, proprio perché vogliamo costruire una alleanza ampia e plurale”.

“In secondo luogo, compiuta questa scelta di fondo – conclude la nota – occorre definire la coalizione, cioè i soggetti politici che ne fanno parte già da questa fase. Per questo, oltre ad un quadro condiviso di valori e programmi, occorre essere disposti a misurarsi con le primarie nel caso si decida di tenerle. In terzo luogo bisogna decidere molto presto non solo i tempi di eventuale svolgimento delle primarie, ma anche alcune regole fondamentali come ad esempio le procedure per presentare le candidature. Se non si fanno queste scelte già in queste settimane, parlare di primarie serve solo a rinviare o peggio a strumentalizzarle ed a fare confusione. E questo è semplicemente sbagliato e pericoloso per tutte le forze progressiste“.