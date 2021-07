In moto contro un’auto: due feriti nello scontro in via Nazionale a Calavorno

Incidente stradale che ha visto coinvolte due persone su un mezzo a due ruote nel pomeriggio di oggi (9 luglio) a Calavorno, frazione del comune di Coreglia.

Per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrati un’auto e una moto su via Nazionale. Ad avere la peggio sono stati i due a bordo della moto: una ragazza, trasportata in ambulanza in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca e un uomo, anche lui ricoverato a Lucca ma in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti, per i soccorsi, auto medica e ambulanza. I sanitari hanno valutato il trasporto d’urgenza all’ospedale di Lucca dove la donna sarebbe comunque giunta non in pericolo di vita.