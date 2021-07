Passeggia col cane sul viale dei Tigli, un uomo la segue e si masturba: vittima Manuela Falorni

Camminava lungo il viale dei Tigli, in pineta di levante a Viareggio, con il suo amico a 4 zampe Mario, adottato qualche mese fa dopo la morte della sua amata cagnolina, quando ad un tratto è stata salutata da un uomo che subito dopo l’ha seguita, si è abbassato i pantaloni e ha iniziato a masturbarsi.

Vittima, suo malgrado, Manuela Falorni, in arte la Venere Bianca, nota ex porno star che ha fatto impazzire con i suoi show milioni di uomini in tutto il mondo, e che ora si dedica alla sua palestra solo per donne al quartiere ex Campo di Aviazione.

A renderlo noto è la stessa donna, con un video postato sulla sua pagina Facebook.

“Stavo passeggiando con il mio cane -spiega – quando un ‘pachiderma’ mi ha detto buongiorno. Per cortesia ho risposto al saluto. Poi, fatti qualche centinaio di metri, mi sono sentita seguita, mi sono voltata e l’uomo era li, dietro di me, intento a masturbarsi. Gli ho intimato di smettere subito altrimenti lo avrei fotografato col cellulare e chiamato la polizia”.

Fatti del genere, purtroppo, non sono nuovi nella zona.

“Ho incrociato una ragazza che stava facendo footing – conclude Manuela – e l’ho avvisata del pericolo”