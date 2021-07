Spacciano in pineta, uno in manette dopo l’inseguimento

Controlli nella pineta di ponente, arrestato spacciatore.

Nella giornata di ieri (8 luglio) personale della polizia del commissariato ha percorso la strada sterrata lato mare e notato tre soggetti ben nascosti dalla vegetazione, intenti a confezionare dosi destinate alla rivendita al dettaglio. Gli operatori si sono avvicinati con circospezione ai tre uomini, che una volta vistisi scoperti, si sono dati alla fuga in direzioni diverse abbandonando sul posto la sostanza stupefacente e tutto il materiale per il confezionamento.

Gli operatori, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato uno dei tre fuggitivi, un 28enne di origine marocchina. Sul posto, oltre al materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione, è stata sequestrata cocaina per 4,8 grammi e hashish per 28,3. Inoltre all’arrestato è stata sequestrata la somma di 120 euro frutto dell’attività di spaccio.

Il giovane arrestato ha atteso l’udienza di convalida al tribunale di Lucca.



Questa mattina al tribunale di Lucca l’arresto è stato convalidato e l’arrestato ha patteggiato la pena di dieci mesi di reclusione e 1500 euro di multa. Con la sentenza gli è stata anche applicata la misura del divieto di dimora.