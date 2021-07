Terme, è scontro tra Comune ed ex gestore: “Occupazione abusiva, via a provvedimenti per tornare in possesso del bene”

Si fa sempre più intricata la questione delle terme di Bagni di Lucca. In attesa del consiglio comunale per far chiarezza sul tema, convocato per mercoledì (14 luglio), emergono alcune novità dai documenti pubblicati dal Comune sull’albo pretorio.

Si preannuncia una battaglia legale con l’ormai ex gestore: secondo quanto scritto sul verbale della deliberazione della giunta comunale, infatti, “il complesso immobiliare termale di Casa Boccella e Jean Varraud è oggi detenuto sine titulo da Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel Srl”.

Ma facciamo un passo indietro. La quinta proroga concessa all’ex gestore è scaduta il 30 giugno scorso e il terzo bando pubblicato dall’amministrazione è andato deserto. “Con nota Pec in data giugno il comune di Bagni di Lucca ha comunicato a Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel Srl che in data 1 luglio 2021 si sarebbe dato corso alla verifica dei beni oggetto della concessione in oggetto e alla loro riconsegna”, si legge nel documento pubblicato dal Comune. Ma qualcosa è andato storto: “Con nota Pec in data 25 giugno, Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel Srl ha riscontrato la predetta nota Pec del comune di Bagni di Lucca ed ha chiesto un rinvio delle predette operazioni all’1 settembre”. Il Comune non ha accolto la richiesta: “Con nota Pec in data 28 giugno e nota Pec in data 30 giugno, il Comune ha motivatamente confermato l’1 luglio quale data per procedere alla verifica dei beni oggetto della concessione e alla loro riconsegna”.

Lo scorso 1 luglio è stato stilato un verbale che “attesta l’infruttuosità del sopralluogo effettuato dall’ufficio tecnico comunale per mancata presenza del legale rappresentante di Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel S.r.l”.

Da qui la presa di posizione dell’amministrazione per tornare in possesso delle terme: “La mancata riconsegna del complesso immobiliare e la sua occupazione abusiva da parte di Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel Srl – si legge nel documento del Comune – può comportare notevoli pregiudizi economici e di immagine all’amministrazione comunale, nonché privare la collettività della possibilità di fruire del servizio pubblico termale che da secoli rappresenta il tratto distintivo dell’intera zona. L’amministrazione comunale può e deve adottare, nell’esercizio del potere di autotutela esecutiva, provvedimenti finalizzati alla riacquisizione del possesso del bene allo stato abusivamente detenuto da Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel Srl”.

Il Comune ritiene necessario “dare avvio al procedimento di autotutela esecutiva per il rilascio coattivo da parte di Bagni di Lucca Terme J.V. & Hotel Srl del complesso immobiliare termale di Casa Boccella e Jean Varraud”. Dà inoltre incarico al responsabile area tecnica di “avviare il procedimento e di concluderlo nei termini di legge per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione di sgombero e riconsegna all’amministrazione comunale del complesso immobiliare termale di Casa Boccella e Jean Varraud”.

Si apre un contenzioso tra Comune e l’ex gestore: l’amministrazione ha affidato l’incarico di supporto legale al Rup – per la chiusura dei rapporti con l’attuale concessionario dello stabilimento termale di Bagni di Lucca e per i successivi procedimenti per individuare il nuovo soggetto – agli avvocati Elisa Burlamacchi e Antonio Marchetti.