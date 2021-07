Coronavirus, 8 nuovi casi in provincia di Lucca

Sono 8 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, rispetto a ieri (9 luglio). Il contagio in toscana si ferma a 63 nuovi contagi giornalieri. Con una buona notizia che riguarda le vaccinazioni. In Toscana ad oggi sono stati somministrati 3 milioni 323.881 dosi.

In provincia di Lucca i nuovi contagi sono stati individuati a: Forte dei Marmi 1, Seravezza 1, Viareggio 3, Pietasanta 1, Camaiore 1, Capannori 1. Nessun nuovo caso, invece, in Valle del Serchio.