Manuela Falorni molestata sul viale dei Tigli e presa in giro sui social: “Vergognoso”

È arrabbiata, e avvilita, Manuela Falorni per i commenti apparsi sui social dopo la notizia di una persona che, mentre lei passeggiava lungo il viale dei Tigli a Viareggio con il suo amico a 4 zampe Mario, l’ha molestata sessualmente masturbandosi.

“Il tizio non sapeva che fossi una ex porno star – spiega – e avrebbe fatto autoerotismo anche di fronte ad una qualsiasi altra donna. In pineta, tra l’altro il fatto è successo alle 11 di mattina ed ero vestita sportiva, c’erano mamme con figli, anche piccoli, e ragazze che facevano footing”.

“Basta con questo maschilismo – prosegue -, il mio passato da ex porno star è stato un lavoro, una mia scelta, che non rinnego. Le prese di giro circolate sul web, come il fotomontaggio della copertina di un giornale, sono state un’offesa a tutte le donne. È come quando una ragazza viene violentata e si prende come scusa per il violentatore il fatto che la stessa avesse la minigonna”.

“L’articolo – aggiunge – ha alimentato la stupidita e povertà umana che oltretutto in questi ultimi periodi si è triplicata a causa del Covid. Persone probabilmente ignare della gravità di un gesto che invece di biasimare mettono in ridicolo,ma se fosse stato diretto alle loro figlie? Io, informando dell’accaduto ho ritenuto utile mettere in guardia le tante ragazze anche molto giovani che se ne vanno in pineta per fare le loro passeggiate, un posto pubblico non può e non deve diventare un covo di maniaci come invece da anni sta succedendo!

“Non ho risposto ai commenti – conclude – altrimenti avrei dovuto scrivere una serie di vaffa…”