Si ribaltano con l’auto ad Altopascio: due in ospedale, uno è grave

Un bilancio pesante quello della notte appena trascorsa sul fronte degli incidenti stradali. Due gli episodi di una certa gravità che si sono verificati in provincia di Lucca.

L’incidente più serio si è verificato un quarto d’ora prima delle 3 in via di Bientina ad Altopascio, nelle vicinanze del ristorante Il Castello. Per cause al vaglio dei carabinieri di San Miniato un’auto con a bordo due trentenni si è cappottata. Il conducente è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, più grave il passeggero che ha subito una grave ferita al braccio, rimasto semiamputato, e la frattura del femore destro. Per la gravità delle condizioni è stato condotto in ambulanza all’ospedale pisano di Cisanello. Sul posto anche i vigili del fuoco. Dal punto di vista sanitario sono intervenuti i mezzi della Misericordia di Montecarlo e della Croce Verde di Lucca.

L’altro incidente sulla via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli. Anche in questo caso per cause al vaglio dei carabinieri un’auto con una persona a bordo si è cappottata. Il conducente è stato condotto all’ospedale San Luca per un trauma a un fianco: per estrarlo dall’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto l’auto medica e un mezzo della Croce Verde di Guamo.