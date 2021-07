Incendio a Viareggio in zona Darsena. Al tramonto di oggi (12 luglio) è scoppiato un rogo nei pressi della piscina comunale di Viareggio. Ad andare a fuoco sterpaglie e macchia mediterranea, purtroppo la zona non è nuova a eventi del genere.

Ad intervenire per domare le fiamme sono intervenuti mezzi dei vigili del fuoco, protezione civile, associazioni di volontariato e antincendio boschivo, per evitare il propagarsi delle fiamme, è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero, in modo da contenere le fiamme visto l’avvicinarsi della notte. Spente le fiamme sono partite le operazioni di bonifica della zona.

Da giovedì 1 luglio scorso a martedì 31 agosto durante “il periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi in tutto il territorio toscano” è vietato l’abbruciamento di residui vegetali e qualsiasi accensione di fuochi, a esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno di aree attrezzate.

In caso di avvistamento di un principio di incendio, è importante che venga segnalato tempestivamente al numero verde 800.425.425 della sala operativa regionale antincendi boschivi o al 115 dei vigili del fuoco.

Foto di Matteo Moriconi