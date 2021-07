Ancora calci di rigore e scatta la festa in piazza. Ma stavolta è per festeggiare il campionato d’Europa, strappato agli inglesi in casa loro a Wembley.

Passano pochi secondi dal calcio di rigore fallito da Saka e subito partono in tutta la città caroselli e slogan per festeggiare il titolo d’Europa. Non mancano anche i fuochi d’artificio.

Circonvallazione presto bloccata dalle auto, ma la festa è anche nelle case e nelle strade dei quartieri di periferia.