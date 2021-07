Perde il controllo dello scooter a Torre del Lago: 23enne in ospedale

Perde il controllo dello scooter a Torre del Lago e finisce in ospedale.

È successo ieri notte, intorno alle 2, durante i festeggiamenti per la vittoria dell’europeo dell’Italia. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine un 23enne di origine peruviana è andato a sbattere violentemente sull’asfalto dopo la caduta dal mezzo.

Immediati i soccorsi, è stato evidente da subito che il giovane aveva subito una serie di traumi importanti, soprattutto alla testa e alla spina dorsale, che hanno costretto al trasporto all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso.