Auto medica finisce contro un daino: macchina distrutta, illeso l’equipaggio

Momenti di terrore alle 4 di questa mattina (13 luglio) sul viale dei Tigli a Torre del Lago.

Un’auto medica che stava percorrendo la strada per un intervento in un campeggio di Torre del Lago ha impattato contro un daino che stava attraversando.

L’impatto è stato violentissimo e per questo il mezzo è andato distrutto mentre l’animale è morto. Fortunatamente i due componenti dell’equipaggio non hanno avuto gravi danni: medico illeso, per l’infermiera solo un trauma toracico da schiacciamento per le cinture di sicurezza.

Il servizio sanitario a Torre del Lago è stato comunque portato a termine dalla locale Misericordia.