Furgone finisce contro un camion in autostrada: tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente che si è verificato questa notte sull’autostrada A11 fra Capannori e Altopascio in direzione Firenze.

Per cause al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, un furgone con tre persone a bordo è finito contro un camion rimanendoci incastrato. Dei tre occupanti ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, trasportato d’urgenza per una serie di traumi all’ospedale San Luca di Lucca. Un altro occupante della vettura è stato condotto all’ospedale lucchese in codice rosso, un terzo, invece, con ferite più lievi, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia.

Per liberare i feriti dal mezzo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Ad operare, dal punto di vista sanitario, sono stati la Croce Verde di Porcari, la Croce Verde di Lucca e la Misericordia di Massa Macinaia.