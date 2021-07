La denuncia: “Aggredito durante la festa per l’Italia perché con la maglia della Trebesto”

Aggressione nella notte della festa per la vittoria degli europei. A denunciarla è la Calcistica Popolare Trebesto

“Domenica notte una giovane coppia stava festeggiando la vittoria della nazionale nel centro storico – si legge sui social – quando il ragazzo, che indossava una t-shirt con il nome della nostra società, ha avuto la sfortuna di incontrare un gruppo di quattro fascisti. Proprio per questo motivo è stato accerchiato dai quattro, che lo hanno “invitato” a togliersi la maglietta. Dopo aver provato ad allontanarsi con la compagna, è stato afferrato da dietro per la maglietta, che gli è stata strappata con la forza“.

“Il ragazzo sta bene – dicono dalla Trebesto – restano soltanto la paura, l’umiliazione e un’altra brutta storia di cronaca da raccontare. Come Calcistica Popolare Trebesto siamo al fianco della coppia aggredita e gli esprimiamo il massimo della solidarietà e del sostegno umano ed economico. È solo l’ultimo degli episodi di ordinaria follia che riguarda la nostra città, nella quale anche solo girare per la strada con una maglietta può comportare un rischio alla propria incolumità fisica. Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti e tutte quanto sia labile la distanza tra chi si riempie la bocca di decoro e sicurezza, alimentando l’odio verso gli ultimi, e chi striscia per strada in una squadraccia di picchiatori. Molto labile. Sono all’incirca le stesse persone”.