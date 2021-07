Prosegue l’attenzione per i temporali forti su quasi tutta la Toscana fino alla mezzanotte di oggi (13 luglio), mentre la vigilanza per mareggiate e vento sulla costa centrale e settentrionale e le isole viene estesa anche a domani (14 luglio).

In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile regionale, nel dettaglio il codice giallo per le mareggiate scatta alle 20 di oggi (13 luglio) per proseguire fino alle ore centrali di domani (14 luglio) interessando in particolare la costa centrale fino alla Versilia e le isole; dal pomeriggio sempre di oggi 13 luglio sono previste forti raffiche di Libeccio nell’Arcipelago soprattutto settentrionale, sul litorale centrale, e sui versanti emiliano romagnoli dell’Appennino

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.