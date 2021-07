Aggredito a calci e pugni in pieno centro: 40enne lucchese finisce all’ospedale

Una aggressione in piena regola, a calci e pugni, che poteva avere conseguenze ben peggiori. Il tutto in un normale martedì sera in una delle strade più trafficate del centro storico, via San Girolamo.

Stavolta, però, i motivi politici non c’entrano. Vittima è un quarantenne lucchese che, suo malgrado, si è trovato al centro di una scena da film.

I fatti: erano circa le 22,30 e l’uomo era tranquillamente a bere la sua birra davanti a un locale del centro. A un certo punto, mentre chiacchiera con un amico, posa il bicchiere sul tavolo. In quel momento stanno transitando quattro ragazzi: uno di loro, per provocazione o per una bravata, arraffa la birra incustodita. A una normale rimostranza tre di loro non fanno discorsi e iniziano a strattonare e a spintonare l’uomo, mentre solo uno cerca di fare da paciere. Mentre si cerca di riportare la situazione alla normalità, però, uno dei ragazzi sferra un pugno che fa cadere a terra il 40enne e altri due iniziano l’aggressione a calci. Convinti dal loro amico i tre inizialmente desistono, ma poi tornano per dare vita ad un altro momento di violenza, con sedie che volavano e molta tensione.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno verbalizzato l’accaduto. L’uomo è stato invece condotto al pronto soccorso in ambulanza dove è stato refertato con cinque giorni di prognosi per trauma cranico. Un occhio nero e dolori a una gamba sono gli strascichi fisici. Lo choc per l’aggressione subita fa il resto.

L’uomo ha formalizzato la denuncia contro ignoti ai carabinieri di Cortile degli Svizzeri.