Alla Calandra di Viareggio tamponi no stop dalle 8 alle 22

Tamponi Covid no stop alla farmacia Calandra in via Regia a Viaregggio

“Faremo i test dalle 8 la mattina fino alle 22”. Parola del titolare, il dottor Giovanni Bergamini, che, afferma, vuole correre per battere il virus e garantire una estate sicura a tutti i cittadini, residenti e turisti.

“Ieri – spiega il farmacista – mi sono arrivate, verso l’ora di chiusura, tre persone disperate da fuori Viareggio che non avevano trovato posto per fare il tampone da nessuna parte”.

Da qui la decisione di allungare l’orario di apertura della farmacia Calandra, per dare modo alle persone di farsi il test