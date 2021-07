Contatore del gas manomesso, rosticceria costretta a rimanere chiusa

Manomettono il contatore del gas della rosticceria che, per questo, è stata costretta a chiudere per una giornata. È stata questa la brutta sorpresa dei titolari di Marco Pollo di San Marco.

“Purtroppo – l’annuncio scritto sulla porta del locale – oggi siamo costretti a rimanere chiusi perché un simpaticone, nottetempo, ha pensato bene di manomettere il nostro contatore del gas. Per questo motivo non abbiamo potuto cucinare. Siamo costernati per l’inconveniente, ma siamo costretti a rimanere chiusi. Vi aspettiamo regolarmente domani”.