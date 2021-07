Fuori strada con l’auto durante il rally Coppa Città di Lucca: scattano i soccorsi

Incidente per un auto da rally partecipante alla Coppa Città di Lucca sulla via Pesciatina a Zone. Per cause ancora da accertare, intorno alle 15, durante lo svolgimento di una delle prove speciali la vettura dell’equipaggio composto da Giulia Serafini e Andrea Matteucci su Renault Clio è uscita di strada, andando a finire la corsa contro un albero ai lati della strada.

Sul posto è stata inviata dalla centrale unica del 118 l’ambulanza della Croce Verde di Ponte a Moriano senza medico a bordo ed è stato allertato l’elisoccorso Pegaso che è atterrato nelle vicinanze. Ad allertare la centrale è stato il sistema di emergenza dell’organizzazione della corsa che prevede la presenza di un medico e di un’ambulanza per assistenza alla gara.

Secondo quanto affermato dalla organizzazione della corsa il fuori strada non avrebbe avuto conseguenze particolari sull’equipaggio. All’uscita dall’auto, però, il copilota avrebbe avuto uno svenimento, oltre al trauma toracico dovuto alla pressione delle cinture di sicurezza, che hanno fatto scattare tutto il sistema di emergenza del 118, elisoccorso compreso.

Quanto alla gara l’incidente ha fatto accumulare ritardo alla prova e si sta valutando se annullare la Ps3 in corso, vista la presenza di 153 equipaggi in gara.