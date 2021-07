Covid19, aumentano ancora i contagi: 35 nuovi positivi in provincia. In una settimana casi raddoppiati

Aumentano ancora i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca, con un balzo che ha visto raddoppiare i contagi in una settimana – anche a livello regionale.

In Lucchesia le nuove diagnosi raggiungono la cifra di 35, in sole 24 ore. A livello regionale l’andamento del contagio segnala ugualmente una situazione in peggioramento, con 243 nuove infezioni.

In provincia di Lucca, nel dettaglio, sono stati individuati nella Piana di Lucca 14 nuovi contagi (Lucca 9, Capannori 4, Altopascio 1)

In Valle del Serchio sono stati individuati altri 3 casi (Borgo a Mozzano 2, Gallicano 1).

In Versilia 18 le nuove diagnosi (Forte dei Marmi 6, Stazzema 1, Viareggio 6, Pietrasanta 2, Seravezza 1, Massarosa 1, Camaiore 1).

Intanto, in una settimana sono raddoppiati i contagi in Toscana.

Da domenica 4 a sabato 10 luglio i nuovi positivi sono stati 426, nella settimana da domenica 11 a ieri (17 luglio) sono stati 872.

Un rialzo pari al 105%, dovuto alla variante Delta.

All’aumento dei positivi, per fortuna, non è coinciso un aumento dei ricoveri. I contagiati, per il 70%, sono persone che ancora non hanno fatto il vaccino, ma hanno sintomi lievi.