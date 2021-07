Nella settimana del raddoppio dei contagi in Toscana, e della riapertura della bolla Covid all’ospedale Versilia, ieri sera (17 luglio) di nuovo folla sulla marina di Torre del Lago: in migliaia a ballare, senza mascherina, al Mamamia

Alessio Del Giorgi annuncia che continuerà con gli esposti ( ne ha fatti già 4, ndr) e che valuterà con gli avvocati domattina (19 luglio) una denuncia contro ignoti per omissione d’atti d’ufficio:

“Che dopo gli esposti tutte le autorità preposte continuino a voltarsi dall’altra parte – afferma – a me pare una cosa gravissima, visto cosa sta accadendo in tutte le parti d’Italia e d’Europa, con una ripresa dei contagi e nuove chiusure”.

“Sia chiaro – aggiunge – io non voglio minimamente essere accostato ad una gestione così scellerata dei locali di cui sono socio, condotta in spregio non soltanto alle leggi ma anche in violazione di ogni norma di buon senso sul contenimento della pandemia”.

“Quello di Torre del Lago – conclude – rischia di diventare, se non lo è già, un focolaio che peserà nei prossimi mesi in tutta la Toscana, oltre che sulle coscienze di chi non è intervenuto per contenerlo e fermarlo”

“Le discoteche di tutta Italia sono chiuse – commenta il consigliere della Lega Alessandro Santini – , giustamente la gente, mancando i divieti dei sindaci, possono andare dove trovano soddisfazione e dover trovano musica e festa. Ma tutto questo è normale per il sindaco di Viareggio? Tutto questo è giusto e normale per la comandante della polizia municipale di Viareggio? Quanti vigili urbani erano in servizio stanotte sulla Marina di Torre del Lago per gestire la sicurezza l’incolumità di queste migliaia di persone? Serve un’ordinanza del Sìsindaco per far cessare la musica all’1 di notte. Si svegli sindaco, ha delle responsabilità nella gestione della sicurezza dei suoi cittadini e dei turisti, faccia il suo dovere e dica per favore al comandante della Municipale di fare altrettanto”.