Scontro fra due auto in via di Ghello, una si ribalta: due feriti al San Luca

Un altro incidente ha funestato il pomeriggio del Capannorese. Intorno alle 17,30 e per cause al vaglio della polizia municipale due auto si sono scontrate in maniera frontale in via di Ghello, la traversa di via Romana parallela a via Piaggia.

Uno dei due mezzi si è ribaltato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il ferito dalle lamiere prima di condurlo in codice rosso, per la dinamica dell’evento, all’ospedale San Luca di Lucca. In ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale, ma in codice giallo, anche la conducente dell’altra vettura, una donna.

Saranno i rilievi a chiarire la dinamica del sinistro.