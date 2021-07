Muore annegato in mare a Lido di Camaiore

Tragedia in mare in Versilia. Un uomo è annegato nel pomeriggio di oggi (21 luglio) a Lido di Camaiore. Il dramma si è consumato all’altezza del bagno Swiss Argentina, dove il corpo è stato recuperato.

I bagnanti hanno subito allertato il 118 ma per l’uomo non c’era niente da fare: è deceduto poco prima dell’arrivo in ospedale.