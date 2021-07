Coronavirus, boom di nuovi contagi: 88 positivi in un giorno in provincia di Lucca

E’ in progressivo aumento il numero dei casi giornaliero di coronavirus in provincia di Lucca. In un solo giorno si sono registrati altri 88 positivi: ieri si erano sfiorate le 50 diagnosi.

I nuovi casi riguardano, nella maggior parte, giovani e giovanissimi fino a 34 anni. Non va meglio il dato della Toscana che ha subito un vero e proprio balzo rispetto a ieri: sono 505 infatti i nuovi contagi individuati su 12.442 test.