Covid, Figliuolo scrive ai presidenti di Regione e chiede l’elenco del personale scolastico non vaccinato

Lettera del generale Figliuolo ai presidenti di tutte le regioni per sollecitare a vaccinare il maggior numero possibile di studenti dai 12 anni in su entro la metà di settembre e di inoltrare, entro il prossimo 20 agosto l’elenco dei docenti e del personale scolastico che non ha potuto o voluto vaccinarsi.

Il governo potrebbe valutare di disporre l’obbligo di vaccinazione.

“Auspichiamo che entro il 20 agosto tutto il personale scolastico, docente e non docente, risponda all’invito a vaccinarsi – ha affermato il sottosegretario alla salute Andrea Costa – comprendendo il valore civico di questo gesto La scuola è una priorità e bisogna fare di tutto per garantire la didattica in presenza”.