Finisce fuori strada con l’auto, è grave

E’ finito in un fossato dopo un fuori strada con l’auto. E’ in gravi condizioni un uomo di 42 anni che attorno alla mezzanotte ha avuto un incidente lungo la via per Camaiore a Monte San Quirico.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, il conducente ha perso il controllo del veicolo ed è finito in un fossetto che costeggia la strada. L’allarme è stato dato da passanti immediatamente: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza che ha prestato le prime cure al ferito.

Il 42enne è stato infine condotto al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso per un trauma cranico commotivo.