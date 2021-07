Green pass, sanzioni da 400 a 1.000 euro per le violazioni: le discoteche restano chiuse, ma arrivano 20 milioni di rimborsi

Per chi violerà le regole del green pass, ufficializzato ieri dal governo e che entrerà in vigore i primi di agosto, sono previste sanzioni da 400 a mille euro, sia a carico dell’esercente che dell’utente.

Se le violazioni saranno ripetute in 3 giorni divedrsi il locale potrebbe esssere chiuso da 1 a 10 giorni

Le discoteche, per ora, restano chiuse ma arrivano 20 milioni di rimborsi.

Scatterà dal 6 agosto l’obbligo di Green pass per accedere a una serie di servizi e attività non essenziali. Il certificato servirà per le consumazioni al tavolo al chiuso in ristoranti e bar, dove non sarà invece necessario per il servizio al bancone. Servirà inoltre per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, solo a chiuso; centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, concorsi pubblici.

Sono esclusi dal Green pass i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione.

In questi ultimi giorni di luglio chi ancora non si è vaccinato potrà farlo per ottenere il green pass per consentire a chi non l’ha ancora fatto di vaccinarsi