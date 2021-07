E’ in gravi condizioni un centauro rimasto coinvolto in un incidente in motocicletta contro un’auto in via di Sottomonte a Massa Macinaia, nel comune di Capannori.

L’incidente si è verificato poco prima delle 18 di oggi (24 luglio) per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Capannori. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi tanto che è stato fatto intervenire sul posto anche l’elisoccorso Pegaso.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, il motociclista sarebbe stato sbalzato violentemente dalla sella e avrebbe battuto la testa, riportando un grave trauma cranico.

L’elisoccorso lo ha condotto in codice rosso al Cto di Firenze.