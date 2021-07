Il fronte del no a vaccini e green pass torna a manifestare a Lucca

Anche a Lucca, come in altre città, è sceso in piazza oggi (24 luglio) il fronte del no alle vaccinazioni contro il covid e di quanti sono contrari all’obbligatorietà del green pass per l’accesso ad alcuni servizi pubblici e intrattenimento, come bar, locali e ristoranti. Una misura che il governo ha reso obbligatoria a partire dal prossimo 6 agosto.

Contro questa prospettiva, oggi pomeriggio in piazza Napoleone si è ritrovata una grande folla di persone, oltre 300 i manifestanti. Molti partecipanti hanno portato anche striscioni e cartelli inneggianti alla “libertà” di scegliere se vaccinarsi o meno. Sono stati intonati cori dalla folla: “Libertà, libertà, libertà”, ha esclamato la gente accorsa in piazza, la maggior parte senza mascherina. Impossibile mantenere il distanziamento sociale, ma la protesta si è svolta comunque.

Negli ultimi giorni si sono moltiplicati da parte delle istituzioni gli appelli a vaccinarsi, a fronte di un aumento costante dei contagi. Ugualmente ferma la voce della contrarietà al vaccino che anche oggi è tornata a manifestare a Lucca.