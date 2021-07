Un’auto ribaltata e un ferito estratto da vigili del fuoco e 118. E’ il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina (24 luglio) attorno alle 7 in via delle Ville a Lammari, in corrispondenza di un incrocio.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente si sarebbe scontrato con un altro veicolo ribaltandosi. L’allarme è stato dato immediatamente: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

I sanitari hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre in sicurezza il ferito e bonificare la strada. La conducente è stata infine condotta al pronto soccorso dell’ospedale San Luca con il codice giallo. Sul posto per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri del radiomobile di Lucca.