Spacciavano ai giovanissimi, un arresto e una denuncia

Sorpresi a spacciare ai giovanissimi, un arresto e una denuncia.

La scorsa notte, i carabinieri della stazione di Marina di Pietrasanta hanno effettuato un servizio antidroga nei pressi del pontile dove diversi cittadini avevano segnalato nei giorni scorsi alcuni movimenti sospetti.

Nel corso del servizio, effettivamente, i militari dell’Arma hanno sorpreso due giovanissimi, un 18enne, già noto alle forze di polizia, ed un 17enne, entrambi versiliesi, mentre spacciavano sostanze stupefacenti ad altri ragazzi.

In particolare, i carabinieri hanno notato i due giovani che effettuavano alcuni movimenti sospetti ed attorno a loro si muovevano diversi giovani. Dopo averne osservato un po’ i movimenti, i militari dell’Arma hanno notato il 18enne mentre cedeva qualcosa ad una ragazza, che è in corso di identificazione poiché riuscita ad allontanarsi prima dell’intervento, ed il 17enne che passava un involucro in mano ad un altro ragazzo minorenne ricevendo in cambio qualcos’altro.

Avuta la certezza che i due giovani stavano spacciando qualcosa, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz e sono subito intervenuti. I due spacciatori, alla vista dei militari hanno tentato di fuggire a piedi e, nella circostanza, il 18enne ha dato una violenta spinta ad un carabiniere, cagionandogli delle lesioni, mentre il 17enne, senza motivo, ha colpito con un pugno al volto, procurandogli una lesione, un altro ragazzo minorenne che si trovava sulla sua via di fuga.

Dopo poco, con non poche difficoltà, vista la loro resistenza e considerato che altri giovani, in corso di identificazione, avevano provato ad agevolare la fuga dei responsabili, i carabinieri sono riusciti a raggiungere e bloccare il 18enne ed il 17enne, quest’ultimo trovato poi in possesso di circa 100 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel frattempo, un’altra pattuglia dei carabinieri è riuscita a fermare l’acquirente, un giovane di 16 anni, che è stato trovato in possesso di 1,86 grammi di hashish appena acquistati dal 17enne e quindi è stato segnalato alla competente Prefettura quale soggetto utilizzatore di sostanze stupefacenti.

Durante il tentativo di fuga, invece, il 18enne è riuscito a disfarsi, aiutato da altro giovane in corso di identificazione, di un borsello contenente altro stupefacente o soldi provento dell’attività di spaccio.

Entrambi i giovani sono stati quindi condotti in caserma dove il 18enne è stato dichiarato in arresto per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in concorso mentre il 17enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei minori di Firenze per i medesimi reati.

Al termine delle operazioni, il 18enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Intanto proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli dei Carabinieri su tutta la fascia costiera con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione dei giovani per prevenire e reprimere i reati di spaccio di sostanze stupefacenti ed eventuali altri reati.